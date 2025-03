Yugasa Bot

helloyubo.com

Yugasa Bot è una piattaforma SaaS generativa basata su PNL basata sull'intelligenza artificiale per creare ricevimenti virtuali per automatizzare la reception e supportare le attività di un ospedale/clinica/laboratorio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi assistenti di chat virtuali possono chattare in oltre 100 lingue, comprese più lingue vernacolari indiane. YugasaBot può essere addestrato per gestire attività e domande relative alla prenotazione di una visita medica, allo stato del rapporto di laboratorio, alle informazioni sulla banca del sangue, alla farmacia, alla disponibilità dei letti, all'assicurazione, ecc. Questi robot sono in grado di ridurre i costi di supporto di un ospedale fino al 40%. I chatbot creati utilizzando la piattaforma YugasaBot sono omnicanale e possono essere inseriti in qualsiasi canale di comunicazione come WhatsApp, FB Messenger, sito Web, app mobile, ecc. È una soluzione Plug-n-Play e non richiede conoscenze di codifica per renderla intelligente attorno a un Attività commerciale. Le sue varie estensioni come Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult e molteplici funzionalità pronte all'uso come WhatsApp Campaigning, HACK (Human Agent Control Kit) ed eCommerce, rendono YugasaBot un servizio a 360 gradi, pronto per l'uso. soluzione pratica per le aziende sanitarie. Il prodotto è convalidato VAPT e si trova in un ecosistema molto sicuro e protetto. Anche gli altri clienti D2C dei domini aziendali eCommerce, Education, RealEstate e BFSI stanno attualmente sfruttando il potenziale di YugasaBot per automatizzare la promozione, la generazione di lead e l'assistenza clienti.