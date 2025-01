Software di chatbot - App più popolari - Filippine

BotDistrikt

BotDistrikt è una piattaforma incentrata sull'esperienza utente che consente alle aziende di creare chatbot senza richiedere competenze di codifica. Offre una soluzione chatbot completa sia per le startup che per le imprese affermate. Lo strumento è progettato specificamente per esperti di marketing, clienti e sviluppatori. Per gli esperti di marketing, consente la progettazione di una personalità virtuale, la creazione di campagne mirate e fornisce approfondimenti basati sui dati. Per i clienti, BotDistrikt garantisce la disponibilità dei bot 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo conversazioni fluide e coinvolte. Supporta inoltre il passaggio di consegne da parte di persone per gestire i ticket e consente la comunicazione multicanale. Per gli sviluppatori, la piattaforma è altamente personalizzabile; include condizioni logiche, modelli regex, formazione AI, integrazioni API e funzioni Javascript per supportare conversazioni bidirezionali complesse. I chatbot di BotDistrikt sono in grado di funzionare su vari canali, tra cui Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, siti Web, Assistente Google e Skype. Si integra anche con strumenti utili come Dialogflow, Wit.ai, Gmail e Slack. La piattaforma è supportata da Entrepreneur First e Infocomm Development Authority di Singapore. Con un'enfasi sui chatbot incentrati sul cliente e basati sull'intelligenza artificiale, BotDistrikt mira a offrire uno strumento semplice, divertente e intelligente per costruire e implementare la strategia di chatbot.