Software di chatbot - App più popolari - Armenia

I chatbot, spesso definiti agenti virtuali o assistenti virtuali, sono applicazioni software progettate per eseguire attività specifiche o fornire informazioni in risposta a richieste scritte o parlate. Rispondono sia alle esigenze esterne rivolte ai clienti che alle richieste interne rivolte ai dipendenti, consentendo agli utenti di interagire con le applicazioni in modo conversazionale, sia testualmente che udibilmente. I chatbot utilizzano in genere l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) o il riconoscimento vocale per comprendere gli input dell'utente. Tuttavia, le loro operazioni principali sono guidate da conversazioni programmate. Ciò contrasta con gli assistenti virtuali intelligenti, che utilizzano la comprensione del linguaggio naturale (NLU) per condurre interazioni più sofisticate e simili a quelle umane. Le aziende utilizzano la tecnologia chatbot per automatizzare attività che in precedenza richiedevano l'intervento umano. Dopo aver ricevuto una richiesta dell'utente, un chatbot elabora l'input e fornisce una risposta in forma testuale o vocale. I chatbot sono integrati in vari strumenti di assistenza clienti, come software di chat dal vivo, software di help desk e software di contact center, spesso fungendo da primo punto di contatto. Il loro utilizzo si sta espandendo in altre aree, comprese le basi di conoscenza di vendita e marketing. Nelle applicazioni di business intelligence, i chatbot possono sostituire i linguaggi di query, consentendo agli utenti di ottenere punti dati specifici semplicemente digitando o pronunciando una richiesta. Le capacità dei chatbot sono in continua crescita e vengono incorporati in una crescente varietà di applicazioni software.