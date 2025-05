Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Trasforma i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop: il tuo strumento tutto-in-uno per gestire app e account. Passa da un account all'altro, organizza le app in base al flusso di lavoro e accedi a un catalogo curato di app desktop per Mac e Windows. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software di gestione dei canali - App più popolari

Il software di gestione dei canali è progettato per assistere hotel, bed and breakfast e altre attività ricettive nella gestione delle proprie prenotazioni su più piattaforme online e siti di prenotazione. Per le aziende focalizzate sulla prenotazione delle camere, queste soluzioni garantiscono che le prenotazioni siano accurate e aggiornate, riducendo al minimo il rischio di conflitti. Ciò porta a un'esperienza fluida e coerente per gli ospiti, indipendentemente da dove o come hanno effettuato la prenotazione. Utilizzato tipicamente dai proprietari del settore alberghiero e dai responsabili della gestione delle prenotazioni, questo software spesso si integra con i sistemi di prenotazione alberghiera o le piattaforme di gestione per semplificare le operazioni. Inoltre, il software di gestione dei canali può collaborare con vari strumenti di marketing per migliorare le prenotazioni su diversi canali.