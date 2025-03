Xitoring

Xitoring è una soluzione di monitoraggio all-in-one per l'infrastruttura IT per mantenerla veloce e semplice! Caratteristiche chiave: - Monitoraggio Uptime (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, HeartBeat, Cronjob, TCP, UDP) - Intervallo di 1 minuto - Monitoraggio del server Linux - Monitoraggio di Windows Server - Monitoraggio SSL - Monitoraggio del server, monitora il tuo server Server (Server Server, SMS, monitora il tuo server Server, monitora il tuo server Server, monitora il tuo server Server, Pagerduty, and more!) - Over 15 global probing nodes - iOS and Android app Alerts and Notifications via: - Email - SMS - Mobile Push Notification - Phone Call - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk on-call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - WebHooks - Supporto e integrazioni del sistema operativo Zapier: - Windows Server 2012 e precedente - Major Linux Distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrazioni: - Metriche di base del server (CPU, Memoria, Utilizzo del dischi e IO, Network, ecc. - Supervisore - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - e altro! Registrati e inizia il monitoraggio gratuitamente per 2 server e 8 controlli di uptime per sempre.