Software di gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM). - App più popolari - Polonia

Il software di gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) e l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) aiutano le aziende ad autenticare e crittografare le informazioni utilizzando certificati digitali. La PKI è un framework crittografico che protegge le comunicazioni digitali e salvaguarda dati, dispositivi, macchine e individui da imitazione, intercettazione non autorizzata, manomissione e altre minacce informatiche. Il vantaggio principale di questo software è la sua capacità di fornire visibilità e automazione durante l'intero ciclo di vita del certificato, inclusi emissione, rilevamento, inventario, provisioning, distribuzione, sicurezza, monitoraggio, rinnovo e revoca. Automatizzando questi processi, il software CLM e PKI spesso sostituisce i metodi manuali come il monitoraggio dei fogli di calcolo, aiutando le aziende a evitare tempi di inattività del sistema non pianificati e vulnerabilità causate da errori o certificati scaduti. I software CLM e PKI offrono funzionalità complete per l'emissione, la gestione e l'automazione dei certificati digitali, inclusi certificati SSL e TLS, certificati di autenticazione client, firme digitali e certificati SSH. I casi d'uso comuni per il software PKI e CLM includono, tra gli altri, l'autenticazione degli utenti, l'autenticazione da macchina a macchina per server e contenitori, la firma digitale di codici e documenti e la garanzia di crittografia e integrità per i dispositivi IoT.