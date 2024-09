Software per la gestione del catalogo - App più popolari - Afghanistan Più popolari Aggiunti di recente

Il software di gestione dei cataloghi semplifica e centralizza i dati dei prodotti e-commerce in un catalogo digitale, a vantaggio sia dei venditori che degli acquirenti. Serve come archivio per le informazioni sui prodotti nelle attività online. Distinguendolo dal software PIM (Product Information Management), il software di gestione dei cataloghi si concentra sul miglioramento dei dati di prodotto attraverso la modifica, l'aggiunta e la modifica dei dettagli, mentre il software PIM ha una visione più ampia. Garantisce la qualità dei dati consentendo agli amministratori di aggiornare i dettagli del prodotto, consentendo ai clienti di effettuare acquisti informati. I venditori aiutano gli acquirenti fornendo informazioni essenziali come nomi di prodotti, filtri, descrizioni, prezzi e codici. Spesso integrate con strumenti di content marketing per l'e-commerce, alcune soluzioni sono disponibili anche come piattaforme open source supportate dalle comunità di utenti.