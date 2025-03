Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey è una piattaforma di sviluppo dei dipendenti personalizzata che fornisce alle aziende gli strumenti per coinvolgere le loro persone e autorizzarli a crescere professionalmente in base al modo in cui - a bordo, abilitano, sviluppano e mantenerli durante il ciclo di vita dei dipendenti. Juno Journey è l'LMS che le aziende in più rapida crescita al mondo utilizzano per creare programmi di apprendimento e sviluppo che i dipendenti e i partner amano e che guidano l'impatto sul fondo. Solo Juno Journey consente ai team L+ D di integrare perfettamente i contenuti esterni pertinenti da oltre 100 piattaforme in percorsi di sviluppo per ogni singolo dipendente e di tracciare e gestire facilmente i viaggi di apprendimento a livello aziendale. Il risultato sono i team L+D che trascorrono meno tempo a gestire il software, dipendenti più coinvolti e aziende che vincono nell'economia tecnologica globale. Le aziende ad alta crescita collaborano con Juno Journey per crescere, impegnarsi, upskill e mantenere la forza lavoro a una frazione del tempo e del costo delle soluzioni di apprendimento tradizionali.