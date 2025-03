Workhuman

Fondata nel 1999, Workhuman si è impegnata a costruire luoghi di lavoro umani che riconoscono il valore e il potenziale di ogni dipendente. Oggi aiuta le risorse umane e i leader aziendali di alcune delle più grandi organizzazioni del mondo come LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool e Intuit a costruire connessioni umane su scala globale per guidare il ROI. Le esperienze positive per i dipendenti non sono più un bell'aspetto; Sono un imperativo commerciale. Workhuman Cloud è una piattaforma SaaS sicura con oltre sei milioni di utenti in oltre 30 lingue in 180 paesi, generando 100 milioni di casi di connessione umana. Le sue soluzioni alimentano la cultura dell'azienda attraverso il riconoscimento, il coinvolgimento, le prestazioni, l'armonia della vita lavorativa, l'inclusione e l'appartenenza. In combinazione con le intuizioni commerciali uniche senza pari da Workhuman QI, fornisce ai leader approfondimenti e strumenti proattivi che non possono essere trovati in nessun'altra soluzione delle risorse umane. Queste intuizioni sono usate per comprendere le questioni mentre si sviluppano e per aiutare a prendere le giuste decisioni per allineare gli obiettivi aziendali e fornire un impatto immediato. La compagnia ha doppio quartier generale a Framingham, Massachusetts e Dublino, in Irlanda. È stato presentato nella Great Places to Work List in Irlanda per otto anni consecutivi ed è stato nominato n. 1 nel 2019; È il primo posto di Boston Globe in cui lavorare per sette anni consecutivi ed è un ottimo posto per lavorare certificato negli Stati Uniti.