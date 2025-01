Software per la gestione della carriera - App più popolari - Arabia Saudita

Draup

Draup è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale progettata sia per i leader delle risorse umane che per quelli delle vendite. Offre approfondimenti e dati approfonditi per supportare la pianificazione della forza lavoro, il reclutamento dei talenti e lo sviluppo delle competenze per i leader delle risorse umane. Grazie ai dati sui talenti in tempo reale, i leader delle risorse umane possono comprendere le tendenze del settore, sviluppare pipeline di talenti e creare strategie di riqualificazione. Draup fornisce inoltre approfondimenti su ruoli emergenti, punti caldi dei talenti e competenze richieste per aiutare a pianificare le future esigenze della forza lavoro. Per i leader delle vendite, Draup offre strumenti di sales intelligence che vanno oltre le informazioni di base sugli acquirenti. Consente il micro-targeting dei potenziali clienti in base agli interessi, alle esigenze tecnologiche e alle relazioni di outsourcing. Draup fornisce report dettagliati sugli account, mappatura delle parti interessate e aiuta a identificare i giusti decisori per strategie di vendita mirate. Aiuta inoltre i team di vendita a esplorare nuove opportunità per i fornitori di servizi in vari settori. Draup è costruito da esperti di intelligenza artificiale, apprendimento automatico (ML) ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP), combinando l'analisi basata sull'intelligenza artificiale con la cura umana. La piattaforma offre approfondimenti iper-mirati basati su milioni di punti dati, fornendo strategie attuabili supportate da dati aggiornati e convalidati. I dati di Draup vengono controllati da ricercatori e analisti esperti per garantire informazioni imparziali. La piattaforma offre un onboarding rapido, supporto continuo e implementazione agile per soddisfare le mutevoli esigenze. Offre aggiornamento dei dati quasi in tempo reale, modelli di consegna flessibili e tariffe prevedibili. Draup fornisce accesso multicanale alla sua piattaforma, report personalizzati e API REST/esportazione dati per una perfetta integrazione nelle soluzioni aziendali. Nel complesso, Draup mira a supportare i talenti e i team di vendita nel prendere decisioni basate sui dati e accelerare la crescita dei ricavi nelle aziende di tutto il mondo.