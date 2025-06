Cerca

Più popolari Aggiunti di recente Software per concessionarie automobili - App più popolari

Il software per concessionari di automobili, o sistemi di gestione dei concessionari (DMS), include strumenti progettati per semplificare le operazioni dei rivenditori di automobili. Questi sistemi supportano sia le funzioni di front office che quelle di back office, fornendo funzionalità per la gestione dell'inventario, il calcolo dei costi, le opzioni di finanziamento e l'autorizzazione del cliente (come controlli del credito e cronologia degli incidenti). Inoltre, il software del concessionario auto può aiutare a gestire i dettagli della garanzia, i contratti di vendita, le riparazioni dei veicoli, le valutazioni e i pagamenti elettronici ricorrenti. Tipicamente utilizzate dai team di vendita e dagli amministratori degli uffici nei concessionari di auto nuove e usate, queste soluzioni possono anche integrarsi con software di fatturazione, sistemi di gestione dell'inventario, costruttori di siti Web o strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).