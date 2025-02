Software per la gestione delle relazioni con i candidati - App più popolari - Tonga

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase: una piattaforma completa progettata per potenziare i responsabili delle assunzioni. Semplifica facilmente il processo di assunzione, dal coinvolgimento dei candidati alle valutazioni e al monitoraggio delle candidature. Comunica senza problemi, pianifica eventi, conduci interviste remote e salvaguarda i dati. Sperimenta un flusso di lavoro ottimizzato con Tacitbase. Caratteristiche principali: Lavoro collaborativo: Abbraccia una collaborazione perfetta con i piani di abbonamento flessibili di Tacitbase. Collabora facilmente con i membri del team attraverso il database dei candidati, la revisione dei candidati e il monitoraggio delle candidature. Assegna attività, monitora i progressi e mantieni la comunicazione in tempo reale, indipendentemente dalla posizione. Goditi la gestione granulare delle autorizzazioni per un accesso controllato. Banca dati dei candidati: Crea, gestisci e archivia facilmente candidati da varie fonti. Che si tratti di social media, e-mail o database esistenti, Tacitbase consente un'organizzazione dei candidati senza problemi. Personalizza il tuo database dei candidati con colonne personalizzate e cerca potenziali candidati in base a criteri specifici come istruzione, esperienza, competenze e posizione. Tieni traccia di tutte le attività dei candidati, comprese revisioni, candidature e comunicazioni, in un'unica posizione centralizzata. Revisione del candidato: Semplifica e accelera il processo di valutazione con revisioni collaborative e costruttive dei candidati. Ottieni una visione completa delle qualifiche e dell'idoneità di ciascun candidato per il lavoro, consentendo un processo decisionale più rapido e una migliore qualità delle assunzioni. Fai scelte informate e costruisci una squadra forte. Mail tacita: Comunica in modo efficace con i candidati tramite un indirizzo e-mail dedicato, consolidando tutte le e-mail relative ai candidati in un unico posto. Sfrutta modelli e-mail personalizzabili e comunicazioni automatizzate per risparmiare tempo, coltivare le relazioni con i candidati e fornire un'esperienza personalizzata durante tutto il processo di assunzione. Rimani connesso senza sforzo. Monitoraggio dell'applicazione: Tieni traccia senza problemi dei candidati durante tutto il processo di assunzione con il nostro intuitivo sistema di monitoraggio delle applicazioni (ATS) basato su Kanban. Personalizza il tuo processo di assunzione, collabora con i membri del team e comunica con i candidati direttamente all'interno del sistema. Semplifica il processo di reclutamento con etichette e filtri, garantendo una gestione efficiente dei candidati e un flusso di lavoro regolare. Programmazione degli eventi: Semplifica i programmi di colloqui e valutazioni con la nostra comoda funzionalità di pianificazione degli eventi. Crea eventi, specifica i dettagli e invia inviti ai candidati direttamente tramite Tacitbase. Gestisci tutti gli eventi programmati nel calendario e invia promemoria ai candidati, garantendo un'esperienza di reclutamento senza intoppi ed evitando conflitti di pianificazione. Integrazione della conferenza: Conduci interviste e valutazioni a distanza sicure con le funzionalità di integrazione di Tacitbase per le piattaforme di conferenza più diffuse come Zoom e Google Meet. Pianifica e invita i candidati a colloqui virtuali, registra sessioni per riferimento futuro e semplifica le tue attività di reclutamento remoto. Supera le distanze senza sforzo. Ricerca avanzata: Sfrutta la potenza dei nostri filtri di ricerca avanzati per identificare i candidati in base a criteri specifici, come competenze, esperienza, istruzione e altro ancora. Perfeziona i risultati della ricerca con una gamma di opzioni e filtri di ricerca, risparmiando tempo e garantendo la selezione dei candidati più adatti per ogni posizione aperta. Trova l'abbinamento perfetto in modo efficiente. Sicurezza dei dati: In Tacitbase, la sicurezza dei dati è la nostra massima priorità. Utilizziamo solide misure di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili dei candidati, inclusa la sicurezza a livello di riga e backup regolari dei dati. La nostra piattaforma è conforme alle normative sulla protezione dei dati e le integrazioni con servizi di terze parti soddisfano rigorosi standard di sicurezza. Affidati a noi con i tuoi dati. Migliora il tuo successo nel reclutamento con Tacitbase. Sfrutta tutta la potenza di flussi di lavoro semplificati, funzionalità avanzate e approfondimenti basati sui dati. Sperimenta il massimo vantaggio nell'assunzione e rivoluziona il tuo gioco di reclutamento con Tacitbase!