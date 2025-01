Software per la gestione delle relazioni con i candidati - App più popolari - Polonia

TurboHire

TurboHire è una piattaforma completa di automazione del reclutamento creata per affrontare varie sfide di reclutamento. Lo strumento integra automazione e intelligenza in ogni fase del processo di assunzione. Progettato su misura per grandi volumi di assunzioni, ottimizza il processo di ampliamento dei team in un breve lasso di tempo. Inoltre, è altamente adottabile e ricco di automazione. TurboHire dà priorità all'esperienza del candidato, coltivando le relazioni con i candidati dall'impegno iniziale all'onboarding. Lo strumento garantisce la conformità in più sedi grazie alla sua piattaforma sicura. L'intelligenza di TurboHire può anche essere integrata nei sistemi preferiti dall'utente tramite API Restful. L'offerta comprende sette moduli fondamentali che coprono il reclutamento end-to-end, come il reclutamento in uscita per l'approvvigionamento di candidati passivi, il punteggio dei candidati basato sull'intelligenza artificiale per semplificare lo screening dei talenti, l'automazione della pianificazione per facilitare il colloquio, un chatbot di reclutamento per il coinvolgimento dei candidati e dashboard in tempo reale per l'analisi delle assunzioni. Una scelta affidabile di aziende nei principali settori, TurboHire soddisfa gli standard di conformità globali e presenta casi di studio in settori come IT, produzione, BFSI e farmaceutico.