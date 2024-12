Più popolari Aggiunti di recente Software per la gestione delle relazioni con i candidati - App più popolari - Regno Unito

Il software per la gestione delle relazioni con i candidati, noto anche come software per l'esperienza del candidato, aiuta i professionisti delle risorse umane, i reclutatori e i responsabili delle assunzioni a migliorare il coinvolgimento dei candidati durante tutto il processo di assunzione. Questi strumenti consentono esperienze personalizzate per i candidati, aumentandone così il coinvolgimento e la soddisfazione. I reclutatori e i team HR sfruttano le soluzioni di relazione con i candidati per coltivare una pipeline attiva di talenti, facilitando l'approvvigionamento di candidati qualificati per i ruoli disponibili. È importante distinguere il software di gestione delle relazioni con i candidati dal software CRM, nonostante offra funzionalità simili. La gestione delle relazioni con i candidati si concentra specificamente sul miglioramento del percorso e dell'esperienza del candidato. Tipicamente integrato nelle piattaforme di marketing per il reclutamento, questo software spesso collabora perfettamente con i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) e i software per bacheche di lavoro.