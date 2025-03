Software di calendario - App più popolari - Città del Vaticano

Akiflow

Akiflow è un task manager personale + un'app desktop calendario (win+mac) che ti aiuterà a mantenerti sempre organizzato. Diventando 10 volte più veloce nelle basi, mantenerti organizzato non sarà un peso né richiederà troppo tempo durante il giorno PERCHÉ AKIFLOW? Abbiamo creato Akiflow concentrandoci sull'accelerazione degli aspetti fondamentali della produttività: acquisire attività, elaborarle e sapere sempre su cosa lavorare. → Riduci lo sforzo Diventando 10 volte più veloce nelle basi, mantenerti organizzato non sarà un peso né richiederà troppo tempo durante la giornata. → Prevenire gli errori Akiflow è costruito per prevenire gli errori più comuni che influiscono sulla produttività. Le nostre funzionalità sono progettate per aiutarti a evitare sovraccarico cognitivo, distrazioni, pianificazione eccessiva e cambio di contesto. → Tranquillità Un'unica fonte di verità. Un programma chiaro. Notifiche per guidarti durante la giornata. Tutto a una scorciatoia di distanza. Akiflow è progettato per mantenere la tua mente chiara e concentrata. LE NOSTRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI INCLUDONO → Posta in arrivo attività universale: cattura qualsiasi cosa, ovunque. Centralizza i tuoi compiti. → Barra dei comandi: sistema le cose in pochi secondi. Dai priorità, pianifica e posticipa con le scorciatoie da tastiera. → Uno strumento: niente più cambi di contesto. Attività + Calendari. La tua unica fonte di verità. → Notifica vassoio: sai sempre cosa fare dopo. La tua giornata in uno sguardo. RICCO DI FUNZIONALITÀ → Condividi la disponibilità: niente più ping tra le schede dell'e-mail e del calendario per condividere la tua disponibilità. Seleziona e condividi rapidamente i tuoi slot in pochi secondi. → Attività ricorrenti: crea attività con qualsiasi ricorrenza: ogni giorno, ogni primo del mese, personalizzata: scegli tu. → Gestione delle priorità - Imposta in Akiflow i tuoi obiettivi reali - le attività che ti faranno progredire - e inizia a metterli in pratica. → Blocco temporale: blocca il tempo nel tuo calendario per le tue attività. Akiflow creerà un evento nel tuo calendario per far sapere ai tuoi colleghi quando sei occupato. → Fusi orari: premi una scorciatoia per mostrare il fuso orario di ogni città nel tuo calendario, accanto all'ora locale. → Elenchi intelligenti: etichette personalizzate per organizzare il tuo lavoro nel modo che preferisci. Facili da aggiungere, ti aiutano ad avere una visione visivamente chiara della tua giornata. → Notifiche intelligenti: ciò di cui hai bisogno, al momento giusto. Non perdere mai una riunione, lanciati rapidamente in una chiamata. Meglio ancora, totalmente personalizzabile. INTEGRATO CON TUTTE LE TUE APP Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman e altre ancora. Puoi anche richiedere le integrazioni che desideri.