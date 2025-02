BeforeSunset AI

BeforeSunset AI è un pianificatore giornaliero AI basato sul web progettato per aiutare team e professionisti impegnati nella pianificazione quotidiana e nella gestione del tempo. COME FUNZIONA: Con il pianificatore BeforeSunset AI e il software to do, puoi pianificare la tua giornata attraverso il calendario e l'elenco delle cose da fare, rivedendo i risultati di ieri e le attività non completate. Puoi rimanere nei tempi previsti per tutta la giornata tenendo traccia del tempo per ogni attività e concentrandoti su un'attività alla volta. Inoltre, stimando il tempo necessario per ciascuna attività, puoi assicurarti che il tuo lavoro stia procedendo come previsto e apportare le modifiche necessarie. Chiudi la giornata con le analisi fornite da BeforeSunset AI per rivedere e riflettere sui progressi compiuti. CARATTERISTICHE: Lascia che l'AI pianifichi la tua giornata per te: BeforeSunset AI crea il programma perfetto sincronizzando il tuo calendario e l'elenco delle cose da fare senza che tu te ne preoccupi. L'intelligenza artificiale ottimizza la tua lista di cose da fare per un programma perfetto: l'assistente AI crea attività secondarie per te e trasforma le tue cose da fare in attività realizzabili. Prepara il miglior piano per la tua routine: per una pianificazione quotidiana efficace, chiediti: qual è il compito, quanto tempo ci vorrà e quanto tempo è disponibile. BeforeSunset aiuta in tutti i passaggi. Stabilisci obiettivi in ​​base ai tag: utilizza i tag per migliorare la tua pianificazione quotidiana attraverso l'assistenza dell'intelligenza artificiale, monitora i tuoi progressi utilizzando l'analisi e imposta obiettivi e categorizza in modo efficace le tue cose da fare. Analisi settimanali: ottieni una panoramica dei tuoi risultati settimanali e pianifica un successo ancora maggiore. Segnalibri: accedi facilmente alle tue attività e note preferite in un istante. Svolgi le tue attività in un unico spazio di lavoro: il tuo compagno di squadra non verrà a conoscenza della tua lista della spesa o delle tue questioni private, lo promettiamo. Puoi separare le cose da fare del lavoro/del team trascinandole e rilasciandole. Rimani connesso con il feed della squadra: puoi condividere i tuoi progressi se lo desideri e vedere gli aggiornamenti in tempo reale dalla tua squadra. Puoi anche conoscere l'umore del tuo compagno di squadra e cosa gli piace e cosa non gli piace. Conosci i tuoi compagni di squadra: vuoi rompere il ghiaccio, ma non sai come? Basta controllare le loro informazioni, cosa gli piace o cosa non gli piace? e conoscerli meglio. Non perderti mai un compleanno e, fidati di noi, conoscerai le nozioni di base per iniziare la prima conversazione senza renderla imbarazzante. Imposta posizione: scopri in che modo il tuo posto di lavoro influisce sulla pianificazione e sulle prestazioni quotidiane nella pagina di analisi. Imposta il tuo umore e scrivilo: scopri gli stati d'animo dei tuoi compagni di squadra senza nemmeno chiederglielo. Controllali se necessario. Imposta tag per ciascuna area: ora puoi impostare tag per sapere su cosa sta lavorando ogni membro del team o se sarai in grado di lavorare con la tua migliore amica nella stessa area.