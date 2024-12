Più popolari Aggiunti di recente Software di calendario - App più popolari - Regno Unito

Il software di calendario è progettato per aiutare gli utenti a organizzare attività, riunioni e obiettivi in ​​un formato visivo semplice, semplificando le attività interne di un'intera azienda. Consente la creazione di agende elettroniche a cui è possibile accedere, modificare e condividere con i dipendenti di tutta l'azienda. Questo software può essere utilizzato per pianificare attività per i team, condividere eventi a livello aziendale e avvisare i membri del team sulle ferie retribuite, sui compleanni e altro ancora dei loro colleghi. Il software di calendario può essere venduto come prodotto autonomo ma spesso è incluso come parte di una suite per ufficio più ampia. Quando fa parte di una suite più ampia, il software di calendario si integra con altri strumenti standard per ufficio come posta elettronica, biglietti da visita digitali e strumenti di videoconferenza. Il software di calendario è diverso dal software di pianificazione degli appuntamenti online. Mentre i software di calendario si concentrano principalmente sull'organizzazione di riunioni, attività ed eventi in un formato visivo per la condivisione interna, gli strumenti di pianificazione degli appuntamenti online sono progettati per pianificare appuntamenti per utenti esterni, elaborare i pagamenti per gli appuntamenti e comunicare con i clienti. Gli acquirenti potrebbero prendere in considerazione soluzioni che offrono funzionalità di calendario e di pianificazione degli appuntamenti online in un unico prodotto, ma questi strumenti hanno scopi diversi.