HEY Calendar

hey.com

Fai la tua giornata. Il nuovissimo calendario hey dedica il tempo dalla tua parte. Settimana dopo settimana, non mese dopo mese La gente pensa in giorni e settimane, non mesi. Cosa c'è domani? Più tardi questa settimana? La prossima settimana? Il calendario Hey è costruito su come pensi, non come sono stati progettati i calendari di carta. Abitudini e punti salienti Stabilisci un'abitudine, mantienila con essa. Cerchia eventi importanti in modo che si distinguano. Riempi i tuoi giorni con ricordi o momenti, non solo eventi. "Qualche volta questa settimana" imita la vita reale Hai bisogno di ottenere un cambio di olio? Ottieni un po 'di denaro dal bancomat? Scrivi una nota di ringraziamento? Forse questa settimana o il prossimo, non sei esattamente sicuro quando avrai una possibilità? Hey sa che "forse" è una cosa reale. E molto di più Il calendario Hey è un calendario a pieno titolo con molti colpi di scena originali su convenzioni comuni-e non così comuni. Presto ti chiederai perché tutti i calendari non funzionano così. - Imposta i conto alla rovescia per gli eventi previsti - Usa le etichette del giorno per aggiungere contesto ai giorni -Imposta sotto-caldari codificati a colori - promemoria flessibile in modo da non perdere