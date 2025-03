Servizi di calendario e pianificazione - App più popolari - Ucraina

Google Calendar

workspace.google.com

Google Calendar è un servizio di calendario per la gestione e la pianificazione del tempo sviluppato da Google. È diventato disponibile in uscita beta il 13 aprile 2006 e in uscita generale nel luglio 2009, sul Web e come app mobili per le piattaforme Android e iOS. Google Calendar consente agli utenti di creare e modificare eventi. I promemoria possono essere abilitati per eventi, con opzioni disponibili per il tipo e il tempo. È inoltre possibile aggiungere posizioni di eventi e altri utenti possono essere invitati agli eventi. Gli utenti possono abilitare o disabilitare la visibilità di calendari speciali, compresi i compleanni, in cui l'app recupera le date delle nascite dai contatti di Google e mostra biglietti d'auguri su base annuale e vacanze, un calendario specifico per il paese che mostra date di occasioni speciali. Nel tempo, Google ha aggiunto funzionalità che utilizzano l'apprendimento automatico, inclusi "eventi da Gmail", in cui le informazioni degli eventi dai messaggi di Gmail di un utente vengono aggiunte automaticamente a Google Calendar; "Promemoria", in cui gli utenti aggiungono attività di cose da fare che possono essere automaticamente aggiornate con nuove informazioni; "Suggerimenti intelligenti", in cui l'app raccomanda titoli, contatti e posizioni durante la creazione di eventi; e "Obiettivi", in cui gli utenti inseriscono informazioni su un obiettivo personale specificato e l'app pianifica automaticamente l'attività in momenti ottimali. Le app mobili di Google Calendar hanno ricevuto recensioni polarizzate. Le recensioni del 2015 sulle app Android e iOS hanno elogiato e criticato il design. Mentre alcuni critici hanno elogiato il design per essere "più puliti", "audaci" e facendo uso di "grafica colorata", altri revisori hanno affermato che la grafica occupava troppo spazio. La funzione di suggerimenti intelligenti è stata anche apprezzata e non amata, con vari livelli di successo nell'app che gestiscono effettivamente a suggerire informazioni pertinenti alla creazione di eventi. L'integrazione tra Google Calendar e Gmail è stata elogiata, tuttavia, con i critici che scrivono che "ci sono tutti i dettagli pertinenti".