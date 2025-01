Servizi di calendario e pianificazione - App più popolari - Polonia

HEY Calendar

hey.com

Rendi la tua giornata migliore. Il nuovissimo calendario HEY mette il tempo dalla tua parte. Settimana dopo settimana, non mese dopo mese Le persone pensano in giorni e settimane, non in mesi. Cosa c'è domani? Più tardi questa settimana? La prossima settimana? Il calendario HEY è costruito attorno al tuo modo di pensare, non al modo in cui sono stati progettati i calendari cartacei. Abitudini e punti salienti Stabilisci un'abitudine, mantienila. Cerchia gli eventi importanti in modo che risaltino. Riempi le tue giornate con ricordi o momenti, non solo eventi. "A volte questa settimana" imita la vita reale Hai bisogno di cambiare l'olio? Prelevare contanti dal bancomat? Scrivi un biglietto di ringraziamento? Forse questa settimana o la prossima, ma non sei sicuro di quando ne avrai la possibilità? EHI sa che "forse" è una cosa reale. E molto altro ancora Il calendario HEY è un calendario completo con molti colpi di scena originali su convenzioni comuni - e non così comuni. Presto ti chiederai perché non tutti i calendari funzionano così. - Imposta il conto alla rovescia per gli eventi previsti - Utilizza le etichette dei giorni per aggiungere contesto ai giorni - Imposta sottocalendari codificati a colori - Promemoria flessibili per non perderti nulla