Fornitori di dati sulle intenzioni dell'acquirente - App più popolari

CANDDi

canddi.com

Il 98% dei potenziali clienti che visitano il tuo sito web non ti contatteranno mai. E se potessi identificare queste persone, contattarle e concludere l’affare? CANDDi è uno strumento di tracciamento dei visitatori del sito web che aiuta a rivelare quali AZIENDE e INDIVIDUI stanno navigando nel tuo sito web. Andiamo oltre il semplice "monitoraggio a livello aziendale" offerto da altri strumenti sul mercato, il che significa che ottieni la massima visibilità sulle tue canalizzazioni di vendita e marketing. Ma non crederci sulla parola; offriamo una prova gratuita di 30 giorni in modo che tu possa davvero testare CANDDi e vedere se è lo strumento giusto per la tua attività! Dopo aver aggiunto il nostro codice di monitoraggio al tuo sito web, lavorerai con il nostro straordinario team per il successo dei clienti. Ti guideranno attraverso CANDDi e ti aiuteranno a selezionare le funzionalità che ridurranno il tuo ciclo di vendita, acquisiranno una comprensione più profonda dei tuoi sforzi di marketing digitale e daranno priorità al tuo tempo in modo più efficace. CANDDi non ti dice solo quali aziende hanno visitato il tuo sito web... CANDDi si adatta ai tuoi processi in modo che tu possa agire in base a tali informazioni e concludere l'affare.