Fornitori di dati sulle intenzioni dell'acquirente - App più popolari - Belgio

I fornitori di dati sulle intenzioni degli acquirenti raccolgono e forniscono approfondimenti sui momenti in cui i clienti potenziali e quelli esistenti interagiscono con un marchio. L'intenzione dell'acquirente si riferisce alla probabilità che un cliente effettui un acquisto e questi strumenti raccolgono informazioni sui percorsi reali dell'acquirente e indicatori della sua inclinazione all'acquisto. Le organizzazioni utilizzano strumenti di dati sulle intenzioni degli acquirenti per campagne mirate di account-based marketing (ABM), personalizzando l'esperienza del sito web per i visitatori online e dando priorità ai lead in entrata in base al loro coinvolgimento con l'azienda. Inoltre, le aziende sfruttano questi dati per affrontare in modo proattivo il logoramento dei clienti identificando i casi di interazione con i concorrenti e valutando il potenziale di cambiamento di fornitore. I dati sulle intenzioni degli acquirenti sono inoltre fondamentali per aiutare le aziende a comprendere ulteriori prodotti o integrazioni che potrebbero soddisfare preventivamente le esigenze dei propri clienti.