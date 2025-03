Software di pianificazione aziendale - App più popolari

Leadmonk

Leadmonk è una piattaforma di automazione delle vendite che aiuta i team addetti alle entrate a convertire i lead in riunioni qualificando, instradando e pianificando in tempo reale da qualsiasi luogo, che si tratti di modulo web, chiamate a freddo, campagne e altro ancora. Qualificazione istantanea dei lead: crea un percorso di qualificazione dei lead in tempo reale che valuti i lead in base alle informazioni fornite autonomamente e ai dati arricchiti. Riduci le riunioni spazzatura del 90% e aumenta le riunioni qualificate del 35%. Puoi filtrare facilmente i lead con domini e-mail personali o temporanei e indirizzi e-mail non verificati. ‍Instradamento dei lead in tempo reale: instrada istantaneamente i lead in base a condizioni complesse e visualizza un calendario sul tuo sito Web per consentire ai potenziali clienti di prenotare riunioni. Niente più cicli di vendita lunghi. Vai direttamente alle riunioni con contatti qualificati. Indirizza i tuoi contatti da campi nascosti: con Clearbit o ZoomInfo puoi arricchire i tuoi moduli di marketing con il settore, le dimensioni dell'azienda e altri dati. Ciò ti aiuterà ad abbreviare i moduli e a indirizzare i tuoi contatti al giusto rappresentante di vendita. Instradamento della proprietà: crea regole di instradamento che abbinano e pianificano automaticamente lead noti e clienti esistenti con il giusto rappresentante di vendita in base alla proprietà dell'account CRM in tempo reale. ‍Pianificazione semplificata: consenti ai tuoi clienti di pianificare facilmente riunioni su richiesta senza avanti e indietro. Aggiungi Leadmonk al tuo sito web, e-mail, messaggi di testo, WhatsApp o profili social. Guarda la conversione alle stelle fino al 150%. Moduli: crea un modulo di routing dinamico in pochi minuti con Leadmonk. Leadmonk funziona anche con i moduli esistenti come moduli HubSpot, moduli Pardot e moduli Web personalizzati. Prenota riunioni dal tuo modulo Web: qualifica e instrada automaticamente i lead dal tuo modulo Web, dal modulo HubSpot e dal modulo nativo Leadmonk e pianifica riunioni con loro in tempo reale. Automatizza la qualificazione dei lead in entrata: dì addio alle chiamate di qualificazione, agli abbandoni e agli attriti. Accelerare le transizioni lead-opportunità di oltre il 50%. A meno del 2% del costo di un SDR o BDR, accelera i tuoi contatti migliori. Leadmonk è collegato al tuo stack di entrate. Raddoppia la tua conversione in entrata utilizzando Leadmonk.