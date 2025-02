Software di pianificazione aziendale - App più popolari - Ciad

Clockwise

getclockwise.com

In senso orario è uno strumento di calendario per la gestione del tempo basato sull'intelligenza artificiale che ottimizza i programmi dei team per creare più tempo nella loro giornata. Offre un nuovo modo di lavorare con flessibilità e concentrazione. In senso orario utilizza l'intelligenza artificiale, in particolare GPT (Generative Pre-trained Transformer), per progettare una giornata ideale per gli utenti in base alle loro preferenze e modelli di produttività. Lo strumento sposta automaticamente le riunioni flessibili, come quelle individuali, negli orari più efficienti e risolve i conflitti all'interno dei programmi. Crea inoltre blocchi di Focus Time ininterrotto lavorando su più calendari, consentendo alle persone di essere presenti quando lavorano insieme e concentrate quando lavorano in modo indipendente. Durante il Focus Time, Clockwise riduce al minimo le distrazioni integrandosi con strumenti come Slack e Asana, garantendo uno stato di flusso e aumentando la produttività. Clockwise è utilizzato da oltre 15.000 organizzazioni, tra cui aziende note come Amplitude, Asana, Etsy, Twitter e Uber. Lo strumento ha ricevuto feedback positivi dai clienti, migliorando l'efficienza della collaborazione e consentendo una migliore gestione dei calendari. I manager possono ottenere informazioni dettagliate sulla larghezza di banda dei propri team e contribuire a stabilire limiti sani attraverso l'analisi in tempo reale. Lo strumento è facile da usare, semplifica la giornata lavorativa e riduce la necessità di una gestione costante del calendario. In senso orario è accessibile tramite una registrazione gratuita e offre funzionalità come un tour e una demo per aiutare gli utenti a iniziare. Fornisce valore massimizzando il tempo, consentendo agli utenti di concentrarsi su compiti importanti e mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.