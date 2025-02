Software di pianificazione aziendale - App più popolari - Svalbard e Jan Mayen

Consolto

consolto.com

La speranza di Consolto è che con la soluzione per conferenze focalizzata sulle PMI, chiunque possa offrire servizi digitali individuali ad alto impatto che siano alla pari e addirittura superiori a quelli forniti dalle organizzazioni più grandi. Il problema Secondo Consolto.com, in questo momento impostare una videochat con un cliente può essere un processo piuttosto complicato con le soluzioni attuali come Zoom, Skype o Google Hangouts che non sono state create per scenari business-to-client. Richiedono: Una sorta di installazione client: una seccatura. Credenziali nome utente/password: dov'è quella maledetta password? Inviare un collegamento o un'e-mail per connettersi con potenziali clienti è noioso. Aggiunta ai contatti: privacy di qualcuno? Funzionalità di backoffice scarse o nulle. Come si dovrebbe portare a termine un affare? Un altro aspetto importante ma poco affrontato da queste soluzioni è la loro capacità di gestire le sessioni. Ad esempio, Zoom non salva i testi delle chat, quindi le note e gli approfondimenti importanti scritti durante le sessioni vanno persi. Questo tipo di soluzioni rendono difficile la gestione delle sessioni di vendita o di consulenza. Consolto vede la propria soluzione come una VCRM, una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti basata su videochat progettata per migliorare le interazioni aziendali. Consente comunicazioni in tempo reale anonime, senza contatto (senza scambio di dettagli di contatto), senza problemi (nessun download, nessuna credenziale) tramite video. Il loro prodotto è disponibile come widget del sito Web o come collegamento diretto abilitato tramite una pagina personale. Completamente ottimizzata per le esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, la soluzione facile da installare di Consolto (solo una riga di codice) distribuisce un elenco impressionante di funzionalità ad alto impatto che semplifica la gestione delle interazioni aziendali tramite videochat. Queste funzionalità includono la pianificazione delle riunioni, la fatturazione e i pagamenti in-app, i promemoria, la trascrizione delle sessioni (disponibile a breve), le notifiche di follow-up simili a CRM, l'analisi dei clienti e la messaggistica persistente, solo per citarne alcune.