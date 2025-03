Loqate

Loqate Address Capture and Verification è una soluzione di ricerca di indirizzi in tempo reale che rende più semplice e veloce l'acquisizione e la verifica degli indirizzi per moduli e checkout online. La soluzione fornisce suggerimenti completati automaticamente non appena l'utente inizia a digitare e il nostro algoritmo di ricerca anticipa le sfumature dell'input come la posizione per fornire l'indirizzo corretto in un lampo. Con Loqate, puoi iniziare a ottimizzare l'esperienza degli utenti sul tuo sito e ridurre i tassi di abbandono del carrello o dei moduli fornendo agli utenti un modo più rapido per inserire il proprio indirizzo. Inoltre, l'acquisizione e la verifica degli indirizzi di Loqate aumentano l'efficienza evitando la scarsa qualità dei dati e il costo delle mancate consegne. Loqate Address Capture and Verification ha le seguenti caratteristiche: - Dati migliori: gli indirizzi provengono da più set di dati prima di essere combinati, confrontati e puliti per produrre la versione più corretta dell'indirizzo. - Corrispondenza fuzzy: la nostra intelligenza artificiale per l'elaborazione del linguaggio naturale corregge eventuali errori di ortografia, lettere scambiate o qualsiasi altro errore senza ritardi nei tempi di risposta. - Unicode: i clienti ora possono digitare il proprio indirizzo nella lingua e nel set di caratteri nativi. - Differenziazione della posizione: rileva automaticamente la posizione dell'utente per facilitare la ricerca e generare risultati ancora più rapidi senza digitare l'indirizzo completo. - Filtraggio dei risultati: personalizza i parametri degli indirizzi restituiti per una facile segmentazione per limitare i risultati ad aree specifiche o escludere indirizzi dall'esterno di una determinata regione. Aiutiamo ogni azienda nel mondo a raggiungere ogni cliente nel mondo Loqate è una soluzione GBG. GBG è lo specialista leader a livello mondiale di Identity Data Intelligence e offre alle organizzazioni di oltre 70 paesi la capacità di dare un senso ai dati di quasi 4,5 miliardi di persone. Combinando trilioni di record di dati, aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni informate sull'acquisizione e la gestione dei dati personali, sulla gestione del rischio, sulla lotta alle frodi e sull'occupazione. Le nostre soluzioni globali e pluripremiate vengono fornite tramite piattaforme SaaS personalizzabili, mobili e on-premise.