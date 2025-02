Software di informazione aziendale - App più popolari - Ciad

intuizi

Intuizi, Inc. è stata fondata nel 2019 da professionisti esperti di marketing e tecnologia per creare una soluzione software in abbonamento di facile utilizzo che potesse essere utilizzata per migliorare le campagne mediatiche, migliorare la comprensione da parte di un'azienda dei propri clienti e potenziali clienti e migliorare significativamente la ritorni finanziari sulla spesa digitale. Fin dall'inizio, volevamo creare una soluzione dati basata sul consenso dell'utente (e conforme a GDPR e CCPA), che non fosse o sembrasse inquietante e che ottenesse risultati finanziari migliori sia per gli editori che per gli inserzionisti. Volevamo una soluzione che si adattasse al flusso di lavoro esistente in modo da poter essere utilizzata insieme agli attuali DSP, SSP, DMP, CMP, ecc. del cliente, senza sostituirli. Volevamo essere in grado di vedere qualsiasi set di dati e confrontarlo con altri su base pubblica o privata. Volevamo anche creare una piattaforma in cui potessi vedere di persona se i dati di qualcun altro fossero utili. Infine, volevamo creare una soluzione che fosse altrettanto preziosa anche al di fuori del settore del marketing. Mentre sviluppiamo la piattaforma Intuizi, stiamo affrontando grossi problemi di aggregazione, elaborazione e visualizzazione dei dati. Forniamo già il modo più conveniente per migliorare il ROAS per le campagne digitali e miglioriamo per ogni fornitore di segnale e cliente che aggiungiamo. Stiamo ora preparando la nostra piattaforma per l'utilizzo al di fuori del marketing per cose come la ricerca, i servizi alla comunità, l'assistenza sanitaria e il benessere.