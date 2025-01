Software di informazione aziendale - App più popolari - Arabia Saudita

Glympse

corp.glympse.com

Glympse è la piattaforma leader di monitoraggio della geolocalizzazione dotata di notifiche e comunicazioni integrate per i clienti. Funziona con aziende di tutte le dimensioni che cercano soluzioni di visibilità predittiva e location intelligence, aiutandole ad acquisire ed elaborare elementi di dati per visualizzare e attivare in modo intelligente eventi interni ed esterni. Glympse è stata fondata sulla premessa che la condivisione della posizione dovrebbe essere temporanea, con l'utente finale sempre in controllo per impostare limiti di tempo e confini geografici su quella condivisione di posizione. Ha dedicato oltre un decennio a fornire esperienze di condivisione della posizione che raggiungono un equilibrio armonioso tra facile, sicuro, utile, temporaneo e privato. Ha padroneggiato le sfumature della creazione di esperienze interattive basate sui dati di posizione. È orgoglioso di fare cose come automatizzare gli aggiornamenti di ciò che vede un cliente sulla base di un sofisticato rilevamento degli arrivi e di una logica di geo-fencing, ottimizzare la durata della batteria e bilanciare tutto ciò con funzionalità UX/UI fluide. Poiché tutti in Glympse sono fanatici della tecnologia e sono entusiasti di creare soluzioni all'avanguardia, abbiamo applicato lo stesso approccio allo sviluppo di soluzioni che consentano ai marchi aziendali di offrire un'esperienza più fluida incentrata sul cliente quando persone, prodotti e servizi sono in movimento. Glympse offre una piattaforma flessibile di monitoraggio della geolocalizzazione con SDK di localizzazione di livello aziendale, API, dashboard e altro ancora per creare le proprie soluzioni di prodotti o servizi basati sulla posizione per servizi sul campo, flotta e logistica, consegna di prodotti e notifiche di arrivo al dettaglio o utilizza uno dei suoi due prodotti preconfezionati, Glympse En Route per i clienti aziendali e Glympse PRO per le piccole imprese.