Software di informazione aziendale - App più popolari - Afghanistan

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard è uno strumento semplice per creare e condividere dashboard aziendali in tempo reale. Progettato per aiutare i leader del team a fornire dati in tempo reale per il proprio team e per l'intera organizzazione, Geckoboard si integra direttamente con oltre 80 diversi strumenti e servizi per a...