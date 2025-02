Software di messaggistica istantanea aziendale - App più popolari - Tonga

Team Engine

teamengine.io

I datori di lavoro di scelta utilizzano il motore del team per reclutare, trattenere, coinvolgere e migliorare le loro forze di lavoro sul campo. Team Engine è una suite di automazione delle risorse umane che aiuta le aziende in crescita a recitare per i migliori talenti e implementare le migliori pratiche nel coinvolgimento dei dipendenti. Le organizzazioni possono dire addio ai processi manuali, sconnessi e che richiedono tempo e salutano un software intuitivo e personalizzabile che esegue automaticamente i componenti critici e sensibili al tempo di una strategia di talento eccezionale. Attualmente utilizzato da centinaia di aziende in crescita, la piattaforma di comunicazione di Team Engine-First si rivolge alle esigenze uniche delle organizzazioni con una forza lavoro distribuita sul campo. Questo perché i lavoratori sul campo sono alla ricerca di velocità e semplicità, sia nel processo di assunzione che nel loro lavoro quotidiano. Con Team Engine, le organizzazioni possono superare le sfide di coinvolgimento uniche per il loro settore per il risultato e assumere prima le migliori persone, quindi guidare la fidelizzazione e l'impegno con opportunità di comunicazione e feedback coerenti. Il motore del team aiuterà le organizzazioni: * Trova e assumi persone fantastiche: automatizzare le attività ridondanti nel processo di assunzione in modo che possano aggiungere valore dove conta di più. * Motivare e trattenere i dipendenti di qualità: iniziare bene i nuovi assunti con uno contro uno a uno strutturato e l'opportunità di fornire feedback sull'esperienza. * Eseguire e migliorare continuamente: costruire connessione in tutta l'azienda per svolgere il lavoro, creare processi efficienti e alimentare una cultura di crescita e sviluppo. Uno sguardo a come il motore del team aiuta: * SMS con dipendenti senza scrivania e candidati * Messaggi automatizzati per comunicazioni sensibili al tempo (ad esempio, promemoria di intervista e scadenze di iscrizione aperta) * Pubblicità di reclutamento integrato su Craigslist, Facebook e Instagram * Comunicazioni tradotte per oratori spagnoli * Un hub centralizzato per l'organizzazione di tutte le attività di reclutamento e i dettagli del richiedente * Diversificazione dell'approvvigionamento candidato per una maggiore portata