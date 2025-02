Software di messaggistica istantanea aziendale - App più popolari - Ciad

Team Engine

Per vincere la guerra al talento, è necessario un processo di assunzione rapidissimo e un sistema a prova di errore per una comunicazione coerente con candidati e dipendenti. Team Engine ti aiuta ad attirare più candidati, ad assumerli più rapidamente e, cosa fondamentale, a mantenerli impegnati durante il loro mandato. Team Engine accelera il processo di assunzione automatizzando i passaggi manuali (ma sensibili al tempo) necessari per far avanzare i candidati, anche quando il tuo team è fuori orario! Raggiungi candidati e dipendenti dove preferiscono interagire (nei loro messaggi) con la nostra piattaforma di messaggistica automatizzata che tiene tutti aggiornati. Automatizzando le migliori pratiche per l'assunzione e la fidelizzazione, garantirai la migliore esperienza ai tuoi candidati e dipendenti. Team Engine ti aiuterà a: Trovare e assumere persone straordinarie: automatizza le attività ridondanti nel processo di assunzione in modo da poter aggiungere valore dove conta di più. Motivare e trattenere dipendenti di qualità: fai iniziare bene i nuovi assunti con incontri individuali strutturati e l'opportunità di fornire feedback sull'esperienza. Esegui e migliora continuamente: crea connessione all'interno della tua azienda per portare a termine il lavoro, creare processi efficienti e coltivare una cultura di crescita e sviluppo. Uno sguardo a come aiutiamo: • inviare SMS a dipendenti senza postazione e candidati a un posto di lavoro • messaggistica automatizzata per comunicazioni urgenti (ad esempio promemoria di colloqui e scadenze aperte per le iscrizioni) • pubblicità di reclutamento integrata su Craigslist, Facebook e Instagram • comunicazioni tradotte in spagnolo- relatori • un hub centralizzato per organizzare tutte le attività di reclutamento e i dettagli dei candidati • diversificazione dell'approvvigionamento dei candidati per una maggiore portata.