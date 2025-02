Software per la scansione di biglietti da visita - App più popolari - Timor Est

Popl

popl.co

Popl è la piattaforma leader per biglietti da visita digitali per team, che fornisce soluzioni innovative a milioni di aziende e professionisti in tutto il mondo. La nostra piattaforma consente ai team di creare, distribuire e gestire biglietti da visita digitali, garantendo coerenza del marchio, raccolta semplificata dei lead e sicurezza dei dati di livello aziendale su larga scala, rendendoci la scelta ideale per i clienti di livello aziendale. Popl si integra perfettamente con oltre 5.000 app, fornendo agli amministratori un'ampia gamma di potenti strumenti per semplificare il flusso di lavoro. Con la nostra piattaforma puoi: - Esportare lead direttamente nel tuo sistema CRM - Sincronizzare i membri del team dalle piattaforme Active Directory (HR) - Automatizzare l'immissione dei dati per eliminare errori e risparmiare tempo - Creare automazioni di marketing per favorire conversioni ed entrate In Popl, siamo impegnata a fornire un servizio clienti e un supporto senza pari. Per vedere la potenza della nostra piattaforma in azione, fai clic sul pulsante qui sopra per programmare una demo gratuita con noi oggi.