Software per la scansione di biglietti da visita - App più popolari - Regno Unito

Il software di scansione dei biglietti da visita consente agli utenti di scansionare e gestire in modo efficiente le informazioni provenienti da biglietti da visita digitali in grandi quantità. Sebbene alcuni strumenti offrano dispositivi di scansione fisici, il metodo più comune prevede di scattare una foto di un biglietto da visita e caricarla sull'applicazione mobile del prodotto. Una volta caricato, il software digitalizza le informazioni di contatto e le memorizza in una rubrica virtuale, consentendo agli utenti di visualizzare e gestire i propri contatti. Questi contatti possono essere organizzati nel database del prodotto o integrati con il software CRM e gli utenti possono aggiungere tag e annotazioni per tenere traccia dei propri contatti in modo efficace. Questo tipo di software è particolarmente vantaggioso per i team di vendita e integra il software di recupero dei lead, poiché entrambi sono efficaci per acquisire informazioni sui lead in blocco dopo gli eventi di networking. La funzionalità di scansione del software di scansione dei biglietti da visita è simile a quella del software di scansione dei documenti, semplificando il processo di scansione. Tuttavia, il software di scansione dei biglietti da visita offre funzionalità avanzate di gestione e condivisione dei contatti.