Software di progettazione edilizia e Building Information Modeling (BIM). - App più popolari - Timor Est

Higharc è stata fondata nel 2018 e ha sede a Durham, nella Carolina del Nord. Higharc è una società di tecnologia per l'edilizia residenziale focalizzata sulla trasformazione del processo di progettazione, vendita e costruzione della casa. L'azienda impiega un team diversificato di esperti negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa, in architettura, edilizia e sviluppo di software, che lavorano tutti insieme per modernizzare il processo di costruzione delle case. Higharc collabora con costruttori di case per offrire una piattaforma completa di progettazione domestica che utilizza la modellazione 3D e la progettazione generativa, stima dei costi in tempo reale e un'esperienza di vendita online coinvolgente per gli acquirenti di case. L'interfaccia intuitiva consente una facile personalizzazione e modifiche istantanee, rendendo il processo di progettazione accessibile ed efficiente per gli utenti. La piattaforma web di Higharc semplifica il flusso di lavoro di progettazione, vendita e costruzione della casa fornendo un'unica fonte di verità all'inizio del processo di costruzione e trasferendo senza problemi dati e aggiornamenti all'interno dell'organizzazione. I costruttori beneficiano di flussi di lavoro semplificati, maggiore precisione e tempistiche di immissione sul mercato più rapide.