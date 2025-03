Software di tracciamento dei bug - App più popolari

Launchable

launchableinc.com

La funzionalità Intelligent Test Failure Diagnostics di Launchable risolve gli ostacoli convenzionali alla classificazione dei bug individuando e concentrandosi sui problemi più critici. Pensa a Launchable come al tuo copilota AI per semplificare il processo di identificazione, classificazione e gestione degli errori di test, accelerando in definitiva il flusso di lavoro di triage dei bug. La diagnostica intelligente degli errori dei test fornisce una prospettiva completa sulle sessioni di test, sia che tu stia cercando errori relativi al cluster, rileva problemi ricorrenti o monitora modelli di test. Elimina la fatica dalla valutazione dei bug con Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Avvia senza paura. L’80% dei test software sono inutili. Launchable è il livello Dev Intelligence Platform che ti mostra il 20% che conta di più. Launchable accelera il ciclo di feedback sullo sviluppo risolvendo le sfide di spedizione con approfondimenti e azioni di test basati sui dati. Attraverso l'apprendimento automatico, Launchable ottimizza le pipeline CI identificando ed eseguendo test con la più alta probabilità di fallimento e monitorando gli approfondimenti della suite di test per ridurre i tempi di attesa per gli sviluppatori. I principali marchi Fortune 100 si affidano a Launchable per offrire più funzionalità più rapidamente testando ciò che conta. La selezione predittiva dei test di Launchable utilizza l'apprendimento automatico per selezionare i test giusti da eseguire per una specifica modifica del codice. Ciò sblocca la possibilità di eseguire una serie di test molto più ridotta in vari punti del ciclo di vita dello sviluppo del software, accelerando la consegna. Con la selezione predittiva del test, Launchable comunica effettivamente al test runner esattamente quali test eseguire in base alle modifiche testate. Launchable analizza anche i dati dei test in forma aggregata per far emergere Test Insights. Puoi utilizzare queste informazioni per migliorare lo stato della tua suite di test e ottenere il massimo valore dalle esecuzioni dei test.