Software di tracciamento dei bug - App più popolari - Timor Est

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot aiuta i team SaaS a eliminare più rapidamente i bug riscontrati dagli utenti. Con Bugpilot, l'assistenza clienti e gli ingegneri ottengono tutti i dettagli di cui hanno bisogno per comprendere, risolvere problemi e correggere i bug in pochi secondi. Grazie al nostro pilota automatico basato sull'intelligenza artificiale, anche le persone non tecniche possono capire cosa c'è che non va. ### Ottieni **i dettagli** L'assistenza clienti può capire immediatamente cosa sta succedendo sullo schermo dell'utente finale, senza fare domande o aspettare che rispondano; grazie alla registrazione intelligente delle sessioni di Bugpilot, tutti i membri del team ricevono registrazioni dello schermo e un sacco di dettagli tecnici ogni volta che un utente avvia una conversazione con l'assistenza clienti. **Automatizza le attività noiose!** Se tu e il tuo team state ancora compilando manualmente moduli di segnalazione bug, discutendo su dettagli mancanti, avendo inutili conversazioni "funziona sul mio computer" e chiedendo ai vostri utenti di inviarvi screenshot, allora Bugpilot fa al caso vostro . Bugpilot fornisce un report standardizzato del settore che contiene sempre tutto ciò di cui tu e il tuo team avete bisogno. ### Capire cosa c'è che non va in pochi secondi Tutti i membri del team possono capire cosa c'è che non va semplicemente guardando un rapporto Bugpilot per 5 secondi; il nostro pilota automatico basato sull'intelligenza artificiale evidenzia potenziali problemi nella pagina e nell'ambiente dell'utente; i problemi oscuri causati da Ad Blocker, connessioni Internet lente, proxy, appartengono al passato. Tutto in una pagina: registrazione video; passaggi chiari per riprodursi; registri della console e attività di rete. ### Rendi il tuo team più efficiente Dedica meno tempo ai bug. Gli ingegneri possono iniziare subito a risolvere i problemi, con tutti i dettagli ben formattati in un formato standard di segnalazione di bug. Non mancherà mai più un singolo dettaglio: gli ingegneri risparmieranno ore di conversazione e ridurranno gli scambi con gli utenti finali e l'assistenza clienti. Con l'API flessibile di Bugpilot puoi raccogliere tutte le informazioni aggiuntive di cui hai bisogno, come la versione dell'applicazione, la data di rilascio e qualsiasi informazione sull'utente.