Software di tracciamento dei bug - App più popolari - Armenia

Il software di tracciamento dei bug, o software di tracciamento dei problemi, si riferisce al software utilizzato dai team di controllo qualità (QA) e di sviluppo software per segnalare bug e problemi del software. Il tracciamento accurato dei bug è essenziale per un buon sviluppo del software. Il software di tracciamento dei bug fornisce un repository che spiega come riprodurre un bug e quanto diffuso sia un problema e consente a un'azienda di separare, dare priorità, sequenziare e fornire comunicazioni su diversi bug in molti progetti o applicazioni. Il software di tracciamento dei bug è in genere gestito da un team (QA) e consente loro di comunicare rapidamente con gli sviluppatori, l'azienda e spesso i clienti su se, come e quando correggere i bug. Il software di tracciamento dei bug può integrarsi con gli strumenti di gestione dei progetti, sviluppo e automazione dei test.