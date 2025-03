Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software di isolamento del browser - App più popolari

Il software di isolamento del browser consente alle aziende di proteggere gli endpoint fornendo agli utenti browser Web virtuali e astratti. Questi browser isolati separano l'attività di navigazione web dall'endpoint, quindi in caso di violazione o iniezione di malware, solo il browser viene compromesso, non il dispositivo stesso. Le aziende implementano questi strumenti per applicare policy di sicurezza su più endpoint remoti, offrendo agli amministratori un maggiore controllo sull'accesso e una migliore visibilità delle minacce sulle reti e sui dispositivi degli utenti. Questi prodotti forniscono il browser in modo fluido, consentendo agli utenti di accedere facilmente alle applicazioni Web e ai siti potenzialmente rischiosi, proteggendo al contempo i dispositivi endpoint. Sebbene alcuni di questi strumenti possano assomigliare a gateway web sicuri, che controllano principalmente l'accessibilità del sito e il filtraggio degli URL, le soluzioni di isolamento del browser vanno oltre creando ambienti di esecuzione web completamente isolati.