Software di simulazione di violazioni e attacchi (BAS). - App più popolari - Ungheria

Cymulate

cymulate.com

Cymulate è una piattaforma leader di convalida della sicurezza basata sulla tecnologia di simulazione di violazioni e attacchi più completa e intuitiva del settore. Consentiamo ai team di sicurezza di testare e rafforzare continuamente le difese in un panorama dinamico delle minacce, adottando il punto di vista dell'aggressore. Cymulate si distribuisce in un'ora, integrandosi con una vasta alleanza tecnologica di controlli di sicurezza, da EDR, a gateway di posta elettronica, gateway web, SIEM, WAF e altro ancora in ambienti on-premise, cloud e Kubernetes. I clienti riscontrano maggiore prevenzione, rilevamento e miglioramento del livello di sicurezza generale ottimizzando gli investimenti di difesa esistenti end-to-end attraverso il framework MITRE ATT&CK®. La piattaforma fornisce valutazioni del rischio pronte all'uso, basate su esperti e basate sull'intelligence sulle minacce, semplici da implementare e utilizzare per tutti i livelli di maturità e costantemente aggiornate. Fornisce inoltre un framework aperto per creare e automatizzare il teaming rosso e viola generando scenari di penetrazione e campagne di attacco avanzate su misura per i loro ambienti unici e le policy di sicurezza.