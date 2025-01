Software di simulazione di violazioni e attacchi (BAS). - App più popolari - RAS di Hong Kong

Pentera

Pentera è il leader della categoria per la convalida automatizzata della sicurezza, consentendo a ogni organizzazione di testare con facilità l'integrità di tutti i livelli di sicurezza informatica, rivelando rischi di sicurezza reali e attuali in qualsiasi momento, su qualsiasi scala. Migliaia di professionisti della sicurezza e fornitori di servizi in tutto il mondo utilizzano Pentera per guidare le soluzioni correttive e colmare le lacune di sicurezza prima che vengano sfruttate. Tra i suoi clienti figurano Casey's General Stores, Emeria, LuLu International Exchange, IP Telecom PT, BrewDog, City National Bank, Schmitz Cargobull e MBC Group. Pentera è sostenuta da investitori leader come K1 Investment Management, Insight Partners, Blackstone, Evolution Equity Partners e AWZ. Visita https://pentera.io/ per ulteriori informazioni.