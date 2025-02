Software per la protezione del marchio - App più popolari - Suriname

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ monitora ciò che accade al tuo marchio su Internet e fornisce informazioni di vendita utilizzabili per proteggere e far crescere il tuo marchio. TrackStreet è un vero partner del marchio. Sfruttiamo una profonda esperienza nel settore e l'intelligenza artificiale per aiutare ad automatizzare l'applicazione delle politiche MAP (prezzo minimo pubblicizzato) per darti un vantaggio competitivo significativo. La nostra piattaforma ti fa risparmiare tempo e denaro e ti aiuta a proteggere il tuo canale di rivendita consolidato da venditori non autorizzati o sconosciuti su siti come Amazon, che potrebbero danneggiare il tuo marchio e i tuoi margini. I nostri clienti utilizzano i nostri servizi per: • Acquisire informazioni approfondite sul proprio canale di vendita online • Valutare le opportunità di mercato per nuovi prodotti e marchi • Gestire e applicare programmi MAP • Comprendere il feedback del mercato e individuare i problemi relativi ai prodotti prima che si trasformino in una valanga Servizi TrackStreet - Visibilità del mercato TrackStreet monitora Internet marketplace e siti web indipendenti per monitorare chi vende i tuoi prodotti, dove li vendono, il loro prezzo e ti offre strumenti per comprendere le tendenze di vendita e distribuzione che guidano le decisioni di mercato basate sui dati. - Conformità al prezzo minimo pubblicizzato (MAP) Con la piattaforma di applicazione MAP più potente ed efficace del settore, TrackStreet automatizza molti processi altrimenti manuali come l'invio di avvisi di violazione MAP, il monitoraggio della conformità alle politiche e la creazione e distribuzione di notifiche personalizzate di "Non fare" -Vendi elenchi. - Monitoraggio e aggregazione delle recensioni dei prodotti TrackStreet Review Tracking è un servizio di monitoraggio proattivo che tiene traccia di tutti i canali di vendita su Internet per recensioni nuove o aggiornate, quindi compila il feedback dei consumatori in un'unica interfaccia di facile accesso in cui è possibile eseguire analisi dettagliate e abilitare avvisi automatizzati che informarti di nuove recensioni che richiedono la tua attenzione. - Portale rivenditori e altri moduli per aiutarti a migliorare la gestione della tua rete esistente di rivenditori e venditori autorizzati e generare maggiori entrate dal tuo canale di rivendita. Come possiamo aiutarti al meglio? Chiamaci per programmare una consulenza gratuita o trova maggiori informazioni su TrackStreet.com