Software per la protezione del marchio - App più popolari - Polinesia francese

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy è un software per la determinazione dei prezzi al dettaglio utilizzato da aziende di tutte le dimensioni provenienti da una varietà di settori in tutto il mondo. Il software per la determinazione dei prezzi al dettaglio, basato sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico, aiuta i professionisti dell'e-commerce a monitorare e analizzare i dati sui prezzi e a rivalutare i prodotti, a seconda della loro strategia di mercato. Agli utenti vengono offerti l'acquisizione dei prezzi e molteplici meccanismi di reporting per l'analisi dei dati. L'analisi aiuta le organizzazioni a identificare le opportunità di prezzo, ad esempio quali prodotti hanno un prezzo inferiore o se il prezzo può essere ridotto, pur rimanendo entro il margine di profitto desiderato. Integrando Price2Spy con Google Analytics 4, abiliti il ​​riferimento incrociato e l'analisi di due set di dati. Questo ti aiuta a identificare i prodotti con un numero elevato di visite e un numero basso di vendite, prodotti per i quali lasci soldi sul tavolo non aumentando i prezzi e un modo per analizzare i prodotti a vendita lenta. L'API di Price2Spy consente una stretta integrazione con il software dell'organizzazione e consente la corrispondenza automatica dei prezzi seguendo la concorrenza. Se le variazioni di prezzo rientrano in un certo margine o superano una determinata soglia, il prezzo del marchio può essere aggiornato automaticamente senza alcuna azione necessaria. Il modulo Repricing ti consente di definire le tue strategie di prezzo per identificare quali prodotti possono aumentare/diminuire di prezzo e modificare questi prezzi nel tuo negozio online. Prima che venga effettuato qualsiasi repricing, i tuoi prodotti devono essere abbinati ai prodotti della concorrenza. Offriamo la corrispondenza manuale dei prodotti, la corrispondenza automatica e la corrispondenza automatica ibrida tramite machine learning. L'algoritmo di Machine Learning (ML) esamina i prodotti del tuo sito e dei tuoi concorrenti per garantire che vengano suggeriti solo i candidati corrispondenti significativi. Tutto questo è approvato da un essere umano. Recentemente sempre più di voi hanno utilizzato i nostri servizi di estrazione dei dati dei prodotti in cui eseguiamo la scansione dei siti ed estraiamo informazioni sui prodotti. Price2Spy è in grado di monitorare siti Web creati per proteggere le applicazioni di monitoraggio. Puoi vedere virtualmente i prezzi della concorrenza anche se i loro siti web non vogliono essere monitorati. Nel caso in cui utilizzi una delle piattaforme supportate come; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, ecc. Price2Spy ti dà la possibilità di integrarlo con un clic ed eseguire la ripricing in tempo reale in base alle tue strategie di prezzo. C'è poco da fare da parte tua per rendere il sistema attivo e funzionante. Price2Spy offre tutorial, demo e supporto online per aiutare gli utenti lungo il percorso.