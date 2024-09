Software per la protezione del marchio - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

I software per la protezione del marchio consentono alle aziende di gestire le proprie informazioni online relative a prodotti e servizi. Aiuta a salvaguardare il marchio da qualsiasi forma di abuso, come truffe, violazioni, contraffazioni e violazioni. Questo software è particolarmente vantaggioso per le aziende che vendono prodotti attraverso canali digitali, dove il controllo di grandi quantità di informazioni su prodotti e marchi risulta impegnativo. I software di protezione del marchio monitorano più canali digitali, inclusi motori di ricerca come Google, siti Web di vendita al dettaglio dell’azienda e rivenditori online come Amazon ed eBay, nonché account di social media. Questo software aiuta a identificare potenziali violazioni in diverse fasi e garantisce che queste minacce vengano eliminate prima che possano raggiungere i clienti. Inoltre, salvaguarda la reputazione del marchio applicando le politiche del marchio e rivedendole regolarmente per rimanere al passo con i cambiamenti degli standard.