Software per l'intelligenza del marchio - App più popolari - Timor Est

Attest è la piattaforma di ricerca sui consumatori che sostituisce le congetture con i fatti. Rendiamo semplice e veloce per chiunque accedere al proprio pubblico target e scoprire opportunità con i dati dei consumatori. Lo facciamo riunendo i migliori elementi della tecnologia di ricerca e delle competenze umane. Marchi iconici come Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux si affidano a noi per fornire informazioni di cui possono fidarsi. Sulla nostra piattaforma self-service puoi intervistare 125 milioni di consumatori in 59 paesi in pochi minuti; rispondono alle tue scottanti domande in media in 48 ore. La nostra metodologia a panel misti garantisce che le risposte siano prive di errori. Avere dati di qualità accurata è davvero importante per noi, motivo per cui li controlliamo tre volte utilizzando esseri umani e intelligenza artificiale. Siamo orgogliosi di avere una piattaforma così intuitiva che praticamente chiunque può usarla. Ma capiamo che non tutti sono professionisti della ricerca, quindi se hai bisogno di aiuto per creare la tua indagine, il nostro team di ricerca clienti può consigliarti. Non ti addebitiamo costi aggiuntivi per la loro esperienza. Attest è progettato per i team. Può essere utilizzato da un numero illimitato di membri del team e il nostro modello di prezzo è semplice: 1 credito = 1 risposta (non importa da dove provenga la risposta. Usaci per grandi progetti di ricerca pianificati con mesi di anticipo per richieste di dati urgenti e ad hoc che compaiono l'ultima volta). minuto. In questo modo puoi supportare ogni decisione, dal quadro generale alla quotidianità, con prove concrete. Perché quando sai sempre come cambiano, si comportano, si sentono e acquistano i tuoi consumatori target, sai sempre quale sarà la tua prossima mossa quello giusto.