Software per l'intelligenza del marchio - App più popolari - Polonia

Qualtrics

qualtrics.com

Utilizzata da oltre 13.000 brand e dal 75% delle aziende Fortune 500, Qualtrics CoreXM è la piattaforma all-in-one più affidabile, intelligente e scalabile per la gestione dell'esperienza. Qualtrics CoreXM è lo strumento di ricerca fondamentale per creare, lanciare e analizzare la ricerca basata sui sondaggi. Con CoreXM, puoi portare operazioni isolate o in outsourcing in una piattaforma olistica end-to-end per tutte le informazioni che desideri raccogliere e su cui agire. Dotato di funzionalità e soluzioni per ogni reparto, CoreXM ti aiuta a raggiungere il tuo pubblico ovunque si trovi, assicurandoti di ottenere approfondimenti più velocemente che mai. Puoi anche creare i tuoi progetti o utilizzare progetti ideati dagli esperti Qualtrics, per il brand, le informazioni sui clienti, la ricerca sui prodotti o l'esperienza dei dipendenti, in modo da poter agire dove è più necessario. Con Qualtrics CoreXM, consenti a tutti di acquisire, analizzare e condividere informazioni strategiche e utilizzarle per identificare o migliorare prodotti, servizi ed esperienze esistenti. È giunto il momento di aumentare l'efficienza dei dati sulla tua esperienza con la soluzione più flessibile al mondo per la ricerca e il feedback moderni. 1) Concentrarsi sui risultati giusti Potenzia ogni decisione con approfondimenti predittivi e raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per intraprendere le azioni giuste e migliorare le esperienze. Ciò include analisi del testo basate sull'intelligenza artificiale per comprendere feedback aperti su larga scala, reporting per ciascuna parte interessata e molto altro ancora. 2) Ricerca sofisticata resa semplice Crea, personalizza e modifica qualsiasi progetto di ricerca in pochi minuti con un'interfaccia utente punta e clicca, metodologie supportate da dottorati e una solida libreria di oltre 100 tipi di domande e modelli progettati da scienziati del sondaggio. Tutto pronto per l'uso, senza necessità di codifica, mai. 3) Promuovi velocità e agilità Scala l'accesso agli insight sull'esperienza in tutta l'organizzazione con soluzioni mirate, flussi di lavoro e collaborazione semplice. A ciò si aggiunge una piattaforma flessibile con integrazioni senza pari nei sistemi già utilizzati dalla tua organizzazione. 4) Risparmia tempo e denaro Standardizza la tua ricerca su un'unica piattaforma per creare un sistema completo di registrazione di tutti i dati dei tuoi intervistati. Diventa un esperto di ricerca con l'intelligenza artificiale che svolge il lavoro pesante per te, offrendo consigli per migliorare la qualità e la compatibilità del sondaggio. 5) Consolidare e razionalizzare la ricerca Attraverso un sistema unificato che collega e centralizza la capacità di tutti di ascoltare, comprendere e agire in base al feedback e alle opportunità di esperienza, approfondire i dati, progettare esperienze personali su larga scala e aumentare drasticamente l'efficienza della ricerca. 6) Riduci l'esposizione ai rischi Dotato di funzionalità imbattibili di sicurezza, conformità e governance di livello aziendale, Qualtrics CoreXM è certificato GDPR, HITRUST, ISO 27001 e conforme a FedRAMP. 7) Espandi la tua larghezza di banda con esperti on demand Fai in modo che i tuoi dati lavorino di più per te. Rivolgiti ai nostri servizi di ricerca e alla rete di partner per ricevere supporto nella progettazione, nell'analisi, nel reporting e nel reperimento dei rispondenti. Inoltre, grazie a un modello di coinvolgimento completamente flessibile, usaci tanto, o quanto poco, in base alle tue esigenze. Caratteristiche principali del prodotto Qualtrics CoreXM - Modelli progettati da esperti - Generatore di sondaggi drag-and-drop - Soluzioni XM automatizzate - Temi di indagine personalizzabili - Strumenti di collaborazione completi - Logica di sondaggio avanzata - Gestione delle quote - Metodologia integrata basata sull'intelligenza artificiale e analisi della qualità delle domande (ExpertReview) - Analisi e intelligenza basate sull'intelligenza artificiale (Stats iQ e Text iQ) - Tavole incrociate - Accesso API REST per l'integrazione del sistema - Distribuzione SMS - Conforme a WCAG 2.0 - Supporto via e-mail e chat