Software per l'intelligenza del marchio - App più popolari - Albania

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions è il metodo più efficace per monitorare il tuo marchio su Internet. È lo strumento che ricerca in tutti gli angoli digitali le menzioni del tuo brand o le parole chiave rilevanti per la tua attività. Ecco alcune delle cose che puoi fare con BrandMentions: - Ricevi notifiche in tempo re...