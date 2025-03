Software per la gestione delle risorse del marchio - App più popolari

IntelligenceBank

IntelligenceBank è una piattaforma leader per la gestione delle risorse digitali, un portale del marchio e una piattaforma per le operazioni di marketing, che colma il divario tra l'esplosione dei contenuti digitali e l'approvazione dei contenuti. IntelligenceBank consente ai team di marketing globali di entrare sul mercato più rapidamente, mantenere l'integrità del marchio attraverso i canali e ottenere la conformità legale con la gestione delle risorse digitali, il portale del marchio online e il software per le operazioni di marketing. IntelligenceBank trasforma le operazioni di marketing colmando il divario tra efficienza del marketing, conformità e prestazioni. IntelligenceBank è utilizzato da professionisti di marketing, brand, comunicazione, legale e conformità in tutto il mondo. Centinaia di aziende utilizzano IntelligenceBank, tra cui quelle del settore aerospaziale, bancario, dell'istruzione, del governo, delle assicurazioni, della sanità, dell'ospitalità, della vendita al dettaglio, dello sport e altro ancora. Amato dai clienti in 55 paesi, IntelligenceBank utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per garantire che i marchi arrivino rapidamente sul mercato, mantengano la coerenza del marchio e rispettino la conformità normativa. IntelligenceBank offre anche una gamma di servizi di conformità dei contenuti per i gestori del rischio e i consigli di amministrazione delle aziende.