Pics.io è un software all-in-one per la gestione delle risorse digitali che aiuta le aziende a gestire la propria libreria di risorse multimediali. Pics.io è un hub centralizzato per tutti i tuoi file multimediali che fornisce accesso controllato alle tue informazioni digitali, flussi di lavoro di marketing automatizzati e monitoraggio dei progressi. Puoi utilizzare lo spazio di archiviazione Pics.io per la tua libreria di risorse multimediali. In alternativa, puoi iniziare a gestire le risorse digitali sui tuoi archivi cloud Google Drive o Amazon S3. Come trarrai vantaggio da Pics.io? * Ottieni una soluzione DAM conveniente senza la necessità di spostare i tuoi file ovunque e pagare costi aggiuntivi per mantenere le tue risorse su server di terze parti * Rendi ricercabile il tuo spazio di archiviazione illimitato utilizzando parole chiave, metadati e altre funzionalità * Decidi quale modello di intelligenza artificiale scegliere per il tagging automatico delle parole chiave in base all'efficienza, ai costi e alle tue esigenze. Crea descrizioni delle risorse basate sull'intelligenza artificiale per i tuoi file. * Controlla l'attività del tuo team all'interno della libreria digitale, ricevi notifiche sulle modifiche apportate ai tuoi file, fornisci feedback e aggiungi commenti alle risorse richieste, tenendo traccia delle relative comunicazioni in un unico posto * Controlla l'accesso del team ai contenuti digitali, assegna ruoli e autorizzazioni ai membri del team * Rendi la tua libreria digitale condivisibile con clienti, partner e colleghi personalizzando l'accesso alle tue risorse * Controlla i nuovi caricamenti, le modifiche dei metadati, le parole chiave e tutte le altre modifiche apportate in Pics.io all'interno del tuo spazio di archiviazione cloud