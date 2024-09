Software per botteghino - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Il software per box office è una soluzione di gestione degli eventi end-to-end che facilita la gestione di biglietti, vendite e elenco dei partecipanti per eventi dal vivo. Gli organizzatori di eventi utilizzano software di botteghino per raccogliere registrazioni, vendere biglietti e merce, accettare donazioni e gestire i profili dei partecipanti. Questi prodotti possono essere sfruttati durante e dopo un evento per vendere biglietti in loco, effettuare il check-in dei partecipanti e analizzare il successo di un evento. Alcuni software di botteghino includono anche funzionalità software CRM per la gestione dei profili dei clienti o degli utenti.