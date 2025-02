Software per piattaforme bot - App più popolari - Tonga

500apps

CRM.IO di 500Apps è un software CRM avanzato per guidare più vendite e far crescere la tua attività più velocemente con il miglior software di gestione delle relazioni con i clienti basati su cloud. Ottieni accesso a 50 app per $ 14,99 per utente. Caratteristiche: 1. Gestione dei lead: il software di gestione dei lead potrebbe aggiungere e gestire tutti i lead in una posizione centrale. Gestire facilmente le informazioni dei clienti e nutrire le relazioni con i clienti utilizzando le funzionalità di gestione dei contatti migliori della classe. Chiudi più affari con meno lavoro. 2. Software di gestione dei contatti: il software di gestione dei contatti di CRM.IO potrebbe gestire le informazioni dei clienti e far crescere relazioni con i clienti più forti da una posizione centrale. 3. Software di gestione degli account: il software di gestione degli account intelligenti comprende le esigenze aziendali dei tuoi clienti e vince più accordi con una visione strategica degli account chiave nelle tue attività di vendita. 4. Gestione delle offerte: il software di gestione degli affari potrebbe tracciare, gestire e vincere più accordi con il business in crescita. 5. Software di automazione delle vendite: software di automazione delle vendite per le aziende in crescita per automatizzare facilmente i complessi processi di vendita. Smart e potente automazione delle vendite, risparmiare tempo, semplificare il processo di vendita e ridimensionare la tua attività automatizzando i flussi di lavoro delle vendite e del business in pochi minuti.